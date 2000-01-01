Лебедев Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Александр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1908

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Лебедева Анна Александровна

Рождение ребёнка
31.03.1910

Дочь: Александра Александровна

Мать ребёнка: Лебедева Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Анна Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
Неизвестно
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