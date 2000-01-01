Лебедев Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1908
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Лебедева Анна Александровна
Рождение ребёнка
31.03.1910
Дочь: Александра Александровна
Мать ребёнка: Лебедева Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
Неизвестно