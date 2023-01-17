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Перовский (Карпинский) Иван Георгиевич

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Место рождения

Соболево, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

15.07.1834

Дата смерти

15.09.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1834

Отец: Карпинский Георгий Гаврилович

Мать: Карпинская Александра Ивановна

Соболево, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Перовский Павел Иванович

Мать ребёнка: Перовская Мария Петровна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
01.01.1859

Сын: Перовский Василий Иванович

Мать ребёнка: Перовская Мария Петровна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Перовская Анна Ивановна

Мать ребёнка: Перовская Мария Петровна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Беляева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Перовская Мария Петровна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Перовский Георгий Иванович

Мать ребёнка: Перовская Мария Петровна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Перовская Павла Ивановна

Мать ребёнка: Перовская Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перовская Мария Петровна

Смерть
15.09.1907
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