Перовский (Карпинский) Иван Георгиевич
Место рождения
Дата рождения15.07.1834
Дата смерти15.09.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1834
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Перовская Мария Петровна
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
01.01.1859
Сын: Перовский Василий Иванович
Мать ребёнка: Перовская Мария Петровна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Перовская Анна Ивановна
Мать ребёнка: Перовская Мария Петровна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Беляева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Перовская Мария Петровна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Перовский Георгий Иванович
Мать ребёнка: Перовская Мария Петровна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Перовская Павла Ивановна
Мать ребёнка: Перовская Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Перовская Мария Петровна
Смерть
15.09.1907