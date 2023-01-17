село Соболево, село Соболево, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Соболево

Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Юрьевецкой уезд
11524Соболево, с.при рч. Растворовке.735111214Церковь православная. Училище.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд, Соболевская волость
74. Соболево, село бывшее государственное, при речке Растворовке, дворов 57, жителей 314, волостное правление (уездный город в 8 верстах), церковь православная

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Юрьевецкий уезд, Соболевская волость
Соболево д., ш.ручейЛух.-Ю.749256137173310ф.-з., плотн., печн.
Показать скан

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Юрьевецкий район
5109Соболевосело57°16'43°02'O-38-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Юрьевецкий муниципальный район, Соболевское сельское поселение
24637432101с Соболевосело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close