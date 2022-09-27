город Кинешма, город Кинешма, Кинешма, Ивановская область (на 2019) — Familio

Кинешма

Кинешма, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Города
6КИНЕШМА. Уездный.На прав. бер. р. Волги, при устье ррч. Кинешемки и Казоги.8378553719641993Церквей православных 8. Уездное и начальное народное училище, духовное уездное училище. Больница. Богадельня попечительного совета о бедных. Почтовая и телеграфная станц Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Костромская губерния, Кинешемский уезд
город Кинешма

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область
5159Кинешмагород обл.подч.57°27'42°09'O-38-085

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Кинешма
24705000001г Кинешмагород
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