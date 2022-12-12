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Перовская Лидия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1869

Дата смерти

15.04.1941

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1896

Дочь: Стригалёва София Васильевна

Отец ребёнка: Перовский Василий Иванович

Рождение ребёнка
15.06.1898

Сын: Перовский Павел Васильевич

Отец ребёнка: Перовский Василий Иванович

Болотново, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
08.03.1906

Дочь: Швецова Наталия Васильевна

Отец ребёнка: Перовский Василий Иванович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перовский Василий Иванович

Смерть
15.04.1941
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