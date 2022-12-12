Перовская Лидия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1869
Дата смерти15.04.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1896
Дочь: Стригалёва София Васильевна
Отец ребёнка: Перовский Василий Иванович
Рождение ребёнка
15.06.1898
Сын: Перовский Павел Васильевич
Отец ребёнка: Перовский Василий Иванович
Болотново, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
08.03.1906
Дочь: Швецова Наталия Васильевна
Отец ребёнка: Перовский Василий Иванович
Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.04.1941