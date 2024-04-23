Стригалёва (Перовская) София Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стригалёва (Перовская) София Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1896

Отец: Перовский Василий Иванович

Мать: Перовская Лидия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стригалёв Василий Михайлович

Отец ребёнка: Стригалёв Михаил Васильевич

Судиславль, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стригалёв Михаил Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Смерть
Неизвестно

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