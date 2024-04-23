Стригалёва (Перовская) София Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1896
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стригалёв Василий Михайлович
Отец ребёнка: Стригалёв Михаил Васильевич
Судиславль, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Смерть
Неизвестно