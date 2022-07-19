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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
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Петр Андреевич ВысотскийИзучение семейной истории священнослужителей и учителей ПеровскихВыписки из МК, КВ, личные дела, фотографии
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
11068Болотново, с.при колодцах.952543133194Церквей православных 3. Болотновское волостное правление. Крахмальных заводов 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
7. Болотново, село бывшее владельческое, дворов 54, жителей 320, волостное правление (уездный город в 100 верстах), 3 церкви православные, постоялый двор, торжок 28-го ию Показать все
Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года
Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Болотново с., ш.к-дцы, прудЛух.-Шуя9887442159253412—ф.-з.
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Болотное
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
4624Болотновосело56°58'41°53'O-37-120
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24623444106с Болотновосело