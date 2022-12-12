Перовский Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения15.06.1898
Дата смерти29.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1898
Рождение ребёнка
09.05.1925
Сын: Перовский Николай Павлович
Мать ребёнка: Перовская Антонина Петровна
Рождение ребёнка
19.10.1926
Мать ребёнка: Перовская Антонина Петровна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Перовская Елена Павловна
Мать ребёнка: Перовская Антонина Петровна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Перовская Антонина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перовский Андрей Павлович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перовский Сергей Павлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
29.12.1942