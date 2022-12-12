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Перовский Павел Васильевич

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Место рождения

Болотново, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

15.06.1898

Дата смерти

29.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1898

Отец: Перовский Василий Иванович

Мать: Перовская Лидия Павловна

Болотново, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
09.05.1925

Сын: Перовский Николай Павлович

Мать ребёнка: Перовская Антонина Петровна

Рождение ребёнка
19.10.1926

Сын: Перовский Антон Павлович

Мать ребёнка: Перовская Антонина Петровна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Перовская Елена Павловна

Мать ребёнка: Перовская Антонина Петровна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Перовская Антонина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перовский Андрей Павлович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перовская Антонина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перовский Сергей Павлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
29.12.1942
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