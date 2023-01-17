Перовская (Высотская) Антонина Петровна
Место рождения
Дата рождения27.02.1902
Дата смерти17.04.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1902
Рождение ребёнка
09.05.1925
Сын: Перовский Николай Павлович
Отец ребёнка: Перовский Павел Васильевич
Рождение ребёнка
19.10.1926
Отец ребёнка: Перовский Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Перовская Елена Павловна
Отец ребёнка: Перовский Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Перовский Павел Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Смерть
17.04.1978