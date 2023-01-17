Перовская (Высотская) Антонина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перовская (Высотская) Антонина Петровна

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Место рождения

Михайловское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

27.02.1902

Дата смерти

17.04.1978

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1902

Отец: Высотский Петр Павлович

Мать: Высотская Олимпиада Григорьевна

Михайловское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
09.05.1925

Сын: Перовский Николай Павлович

Отец ребёнка: Перовский Павел Васильевич

Рождение ребёнка
19.10.1926

Сын: Перовский Антон Павлович

Отец ребёнка: Перовский Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Перовская Елена Павловна

Отец ребёнка: Перовский Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Перовский Павел Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перовский Павел Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Смерть
17.04.1978
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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