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Высотский Петр Павлович

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Место рождения

Иваново, Острецовская волость, Нерехтский уезд

Дата рождения

13.12.1878

Дата смерти

16.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1878

Отец: Высотский Павел Михайлович

Мать: Высотская Анна Николаевна

Иваново, Острецовская волость, Нерехтский уезд
Бракосочетание
02.05.1901

Жена: Высотская Олимпиада Григорьевна

Кощеево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
27.02.1902

Дочь: Перовская Антонина Петровна

Мать ребёнка: Высотская Олимпиада Григорьевна

Михайловское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.05.1911

Дочь: Охлопкова Елена Петровна

Мать ребёнка: Высотская Олимпиада Григорьевна

Никульское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
03.10.1912

Дочь: Фролова Зинаида Петровна

Мать ребёнка: Высотская Олимпиада Григорьевна

Никульское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.03.1915

Дочь: Попова Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Высотская Олимпиада Григорьевна

Никульское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
19.08.1916

Сын: Высотский Сергей Петрович

Мать ребёнка: Высотская Олимпиада Григорьевна

Никульское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
24.06.1918

Сын: Высотский Владимир Петрович

Мать ребёнка: Высотская Олимпиада Григорьевна

Никульское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
15.02.1921

Дочь: Смирнова Валентина Петровна

Мать ребёнка: Высотская Олимпиада Григорьевна

Никульское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
Неизвестно
Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Работа или профессия
Неизвестно
священник, благочинный
Смерть
16.12.1937
Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Причина смерти: расстрелян
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