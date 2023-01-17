Высотский Петр Павлович
Место рождения
Дата рождения13.12.1878
Дата смерти16.12.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1878
Бракосочетание
02.05.1901
Кощеево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
27.02.1902
Дочь: Перовская Антонина Петровна
Мать ребёнка: Высотская Олимпиада Григорьевна
Михайловское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.05.1911
Дочь: Охлопкова Елена Петровна
Мать ребёнка: Высотская Олимпиада Григорьевна
Рождение ребёнка
03.10.1912
Дочь: Фролова Зинаида Петровна
Мать ребёнка: Высотская Олимпиада Григорьевна
Рождение ребёнка
02.03.1915
Дочь: Попова Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Высотская Олимпиада Григорьевна
Рождение ребёнка
19.08.1916
Сын: Высотский Сергей Петрович
Мать ребёнка: Высотская Олимпиада Григорьевна
Рождение ребёнка
24.06.1918
Сын: Высотский Владимир Петрович
Мать ребёнка: Высотская Олимпиада Григорьевна
Рождение ребёнка
15.02.1921
Дочь: Смирнова Валентина Петровна
Мать ребёнка: Высотская Олимпиада Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник, благочинный
Смерть
16.12.1937
Причина смерти: расстрелян