Высотская (Сахарова) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиПосле 1918
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Сахаров Николай Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1878
Отец ребёнка: Высотский Павел Михайлович
Рождение ребёнка
07.08.1884
Дочь: Знаменская Вера Павловна
Отец ребёнка: Высотский Павел Михайлович
Рождение ребёнка
26.05.1890 ст.
Отец ребёнка: Высотский Павел Михайлович
Рождение ребёнка
23.08.1891
Сын: Высотский Александр Павлович
Отец ребёнка: Высотский Павел Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
певчая, просфорница
Смерть
После 1918