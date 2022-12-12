Высотская (Сахарова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высотская (Сахарова) Анна Николаевна

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Место рождения

Кощеево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

После 1918

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Сахаров Николай Иванович

Мать: не указана

Кощеево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
13.12.1878

Сын: Высотский Петр Павлович

Отец ребёнка: Высотский Павел Михайлович

Иваново, Острецовская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
07.08.1884

Дочь: Знаменская Вера Павловна

Отец ребёнка: Высотский Павел Михайлович

Иваново, Острецовская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
26.05.1890 ст.

Сын: Высотский Иван Павлович

Отец ребёнка: Высотский Павел Михайлович

Иваново, Острецовская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
23.08.1891

Сын: Высотский Александр Павлович

Отец ребёнка: Высотский Павел Михайлович

Иваново, Острецовская волость, Нерехтский уезд
Место жительства
Неизвестно
Иваново, Острецовская волость, Нерехтский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Высотский Павел Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
певчая, просфорница
Смерть
После 1918
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