Высотский Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения23.08.1891
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1891
Рождение ребёнка
30.09.1918
Сын: Высотский Сергей Александрович
Мать ребёнка: Высотская Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Высотская Нина Александровна
Мать ребёнка: Высотская Анна Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Высотская Анна Сергеевна
Смерть
1938
Причина смерти: умер в тюрьме от голода