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Высотский Александр Павлович

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Место рождения

Иваново, Острецовская волость, Нерехтский уезд

Дата рождения

23.08.1891

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1891

Отец: Высотский Павел Михайлович

Мать: Высотская Анна Николаевна

Иваново, Острецовская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1918

Сын: Высотский Сергей Александрович

Мать ребёнка: Высотская Анна Сергеевна

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Высотская Нина Александровна

Мать ребёнка: Высотская Анна Сергеевна

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Место жительства
Неизвестно
Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Высотская Анна Сергеевна

Смерть
1938
Причина смерти: умер в тюрьме от голода
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