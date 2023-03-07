Высотская (Масленикова) Анна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения06.12.1895
Дата смертиПосле 1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1918
Сын: Высотский Сергей Александрович
Отец ребёнка: Высотский Александр Павлович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Высотская Нина Александровна
Отец ребёнка: Высотский Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
портниха
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1937