Высотская (Масленикова) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высотская (Масленикова) Анна Сергеевна

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Место рождения

Вичуга, Вичуга, Ивановская область

Дата рождения

06.12.1895

Дата смерти

После 1937

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
30.09.1918

Сын: Высотский Сергей Александрович

Отец ребёнка: Высотский Александр Павлович

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Высотская Нина Александровна

Отец ребёнка: Высотский Александр Павлович

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Высотский Александр Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
портниха
Место жительства
Неизвестно
Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Смерть
После 1937
Вичуга, Вичуга, Ивановская область
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