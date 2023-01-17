Высотский Павел Михайлович
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти28.02.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Рождение ребёнка
13.12.1878
Мать ребёнка: Высотская Анна Николаевна
Рождение ребёнка
07.08.1884
Дочь: Знаменская Вера Павловна
Мать ребёнка: Высотская Анна Николаевна
Рождение ребёнка
26.05.1890 ст.
Мать ребёнка: Высотская Анна Николаевна
Рождение ребёнка
23.08.1891
Сын: Высотский Александр Павлович
Мать ребёнка: Высотская Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
псаломщик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.02.1894