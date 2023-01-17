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Высотский Павел Михайлович

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Место рождения

Кузьмино, Оделевская волость, Нерехтский уезд

Дата рождения

1855

Дата смерти

28.02.1894

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Высотский Михаил Васильевич

Мать: Высотская Анна Яковлевна

Кузьмино, Оделевская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
13.12.1878

Сын: Высотский Петр Павлович

Мать ребёнка: Высотская Анна Николаевна

Иваново, Острецовская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
07.08.1884

Дочь: Знаменская Вера Павловна

Мать ребёнка: Высотская Анна Николаевна

Иваново, Острецовская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
26.05.1890 ст.

Сын: Высотский Иван Павлович

Мать ребёнка: Высотская Анна Николаевна

Иваново, Острецовская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
23.08.1891

Сын: Высотский Александр Павлович

Мать ребёнка: Высотская Анна Николаевна

Иваново, Острецовская волость, Нерехтский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Высотская Анна Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
псаломщик
Место жительства
Неизвестно
Иваново, Острецовская волость, Нерехтский уезд
Смерть
28.02.1894
Иваново, Острецовская волость, Нерехтский уезд
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