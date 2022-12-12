Знаменская (Высотская) Вера Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Знаменская (Высотская) Вера Павловна

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Место рождения

Иваново, Острецовская волость, Нерехтский уезд

Дата рождения

07.08.1884

Дата смерти

30.01.1955

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1884

Отец: Высотский Павел Михайлович

Мать: Высотская Анна Николаевна

Иваново, Острецовская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1908

Дочь: Дудкина Антонина Александровна

Отец ребёнка: Знаменский Александр Иосифович

Василий Великий, Золотиловская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1909

Дочь: Талакуева Ангелина Александровна

Отец ребёнка: Знаменский Александр Иосифович

Василий Великий, Золотиловская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
27.04.1911

Дочь: Лебедева Елена Александровна

Отец ребёнка: Знаменский Александр Иосифович

Василий Великий, Золотиловская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1913

Дочь: Знаменская Лидия Александровна

Отец ребёнка: Знаменский Александр Иосифович

Василий Великий, Золотиловская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
28.04.1914

Сын: Знаменский Николай Александрович

Отец ребёнка: Знаменский Александр Иосифович

Рождение ребёнка
28.07.1916

Дочь: Миротворцева Серафима Александровна

Отец ребёнка: Знаменский Александр Иосифович

Василий Великий, Золотиловская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
30.12.1917

Сын: Знаменский Вениамин Александрович

Отец ребёнка: Знаменский Александр Иосифович

Василий Великий, Золотиловская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
1923

Сын: Знаменский Александр Александрович

Отец ребёнка: Знаменский Александр Иосифович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Знаменская Лариса Александровна

Отец ребёнка: Знаменский Александр Иосифович

Место жительства
Неизвестно
Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Знаменский Александр Иосифович

Работа или профессия
Неизвестно
жена церковнослужителя
Смерть
30.01.1955
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