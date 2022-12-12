Знаменская (Высотская) Вера Павловна
Место рождения
Дата рождения07.08.1884
Дата смерти30.01.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1884
Рождение ребёнка
10.02.1908
Дочь: Дудкина Антонина Александровна
Отец ребёнка: Знаменский Александр Иосифович
Рождение ребёнка
20.06.1909
Дочь: Талакуева Ангелина Александровна
Отец ребёнка: Знаменский Александр Иосифович
Рождение ребёнка
27.04.1911
Дочь: Лебедева Елена Александровна
Отец ребёнка: Знаменский Александр Иосифович
Рождение ребёнка
21.02.1913
Дочь: Знаменская Лидия Александровна
Отец ребёнка: Знаменский Александр Иосифович
Рождение ребёнка
28.04.1914
Сын: Знаменский Николай Александрович
Отец ребёнка: Знаменский Александр Иосифович
Рождение ребёнка
28.07.1916
Дочь: Миротворцева Серафима Александровна
Отец ребёнка: Знаменский Александр Иосифович
Рождение ребёнка
30.12.1917
Сын: Знаменский Вениамин Александрович
Отец ребёнка: Знаменский Александр Иосифович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Знаменский Александр Александрович
Отец ребёнка: Знаменский Александр Иосифович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Знаменская Лариса Александровна
Отец ребёнка: Знаменский Александр Иосифович
Место жительства
Неизвестно
Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
жена церковнослужителя
Смерть
30.01.1955