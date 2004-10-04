Миротворцева (Знаменская) Серафима Александровна
Место рождения
Дата рождения28.07.1916
Дата смерти04.10.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1916
Рождение ребёнка
05.01.1947
Дочь: Старикова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Макеев Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миротворцева Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Миротворцев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миротворцев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макеев Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.10.2004