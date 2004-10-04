Миротворцева (Знаменская) Серафима Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миротворцева (Знаменская) Серафима Александровна

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Место рождения

Василий Великий, Золотиловская волость, Нерехтский уезд

Дата рождения

28.07.1916

Дата смерти

04.10.2004

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1916

Отец: Знаменский Александр Иосифович

Мать: Знаменская Вера Павловна

Василий Великий, Золотиловская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1947

Дочь: Старикова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Макеев Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миротворцева Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Миротворцев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миротворцев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макеев Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макеев Иван Федорович

Место жительства
Неизвестно
Елец, город Елец, Липецкая область
Смерть
04.10.2004
Елец, город Елец, Липецкая область
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