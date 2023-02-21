Макеев Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1947
Дочь: Старикова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Миротворцева Серафима Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Миротворцева Серафима Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
подполковник
Смерть
Неизвестно