Макеев Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакеев Иван Федорович

Макеев Иван Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1947

Дочь: Старикова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Миротворцева Серафима Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миротворцева Серафима Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миротворцева Серафима Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
подполковник
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close