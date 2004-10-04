Старикова (Макеева) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старикова (Макеева) Лидия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1947

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1916 г.р.

Муж

1945 г.р.

Дети

1968 г.р.
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Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1947

Отец: Макеев Иван Федорович

Мать: Миротворцева Серафима Александровна

Рождение ребёнка
03.09.1968

Сын: Стариков Артем Валерьевич

Отец ребёнка: Стариков Валерий Васильевич

Рождение ребёнка
28.03.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стариков Валерий Васильевич

Рождение ребёнка
02.10.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стариков Валерий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стариков Валерий Васильевич

Смерть
1993
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