Старикова (Макеева) Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1947
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1947
Рождение ребёнка
03.09.1968
Сын: Стариков Артем Валерьевич
Отец ребёнка: Стариков Валерий Васильевич
Рождение ребёнка
28.03.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стариков Валерий Васильевич
Рождение ребёнка
02.10.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стариков Валерий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1993