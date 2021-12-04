Стариков Артем Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1968
Дата смерти04.12.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1968
Рождение ребёнка
06.05.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
04.12.2021