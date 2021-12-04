Стариков Артем Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стариков Артем Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1968

Дата смерти

04.12.2021

Пол

Мужской

Отец

1945 г.р.

Мать

1947 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1968

Отец: Стариков Валерий Васильевич

Мать: Старикова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
06.05.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
04.12.2021
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