Стариков Валерий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1945
Дата смерти09.01.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1968
Сын: Стариков Артем Валерьевич
Мать ребёнка: Старикова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
28.03.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Старикова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
02.10.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Старикова Лидия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Старикова Лидия Ивановна
Смерть
09.01.2021