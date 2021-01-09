Стариков Валерий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтариков Валерий Васильевич

Стариков Валерий Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1945

Дата смерти

09.01.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

1968 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1968

Сын: Стариков Артем Валерьевич

Мать ребёнка: Старикова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
28.03.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старикова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
02.10.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старикова Лидия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старикова Лидия Ивановна

Смерть
09.01.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close