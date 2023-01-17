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Миротворцев Николай Иванович

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Место рождения

Вязьмино, Петровский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Миротворцев Иоанн Николаевич

Мать: не указана

Вязьмино, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миротворцева Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Миротворцева Серафима Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миротворцева Серафима Александровна

Смерть
1940
младший командир, пропал без вести во время советско-финской войны
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