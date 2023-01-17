Миротворцев Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти1940
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Миротворцев Иоанн Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миротворцева Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Миротворцева Серафима Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1940
младший командир, пропал без вести во время советско-финской войны