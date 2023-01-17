Талакуева (Знаменская) Ангелина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талакуева (Знаменская) Ангелина Александровна

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Место рождения

Василий Великий, Золотиловская волость, Нерехтский уезд

Дата рождения

20.06.1909

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1909

Отец: Знаменский Александр Иосифович

Мать: Знаменская Вера Павловна

Василий Великий, Золотиловская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1932

Сын: Талакуев Станислав Николаевич

Отец ребёнка: Талакуев Николай Герасимович

Королёв, Королев, Московская область
Рождение ребёнка
19.04.1939

Дочь: Винокурова Маргарита Николаевна

Отец ребёнка: Талакуев Николай Герасимович

Королёв, Королев, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талакуев Николай Герасимович

Место жительства
Неизвестно
Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Смерть
1946
Вичуга, Вичуга, Ивановская область
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