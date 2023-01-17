Талакуева (Знаменская) Ангелина Александровна
Место рождения
Дата рождения20.06.1909
Дата смерти1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1909
Рождение ребёнка
20.05.1932
Сын: Талакуев Станислав Николаевич
Отец ребёнка: Талакуев Николай Герасимович
Рождение ребёнка
19.04.1939
Дочь: Винокурова Маргарита Николаевна
Отец ребёнка: Талакуев Николай Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1946