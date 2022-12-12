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Талакуев Николай Герасимович

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Место рождения

Вичуга, Вичуга, Ивановская область

Дата рождения

14.02.1902

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
20.05.1932

Сын: Талакуев Станислав Николаевич

Мать ребёнка: Талакуева Ангелина Александровна

Королёв, Королев, Московская область
Рождение ребёнка
19.04.1939

Дочь: Винокурова Маргарита Николаевна

Мать ребёнка: Талакуева Ангелина Александровна

Королёв, Королев, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талакуева Ангелина Александровна

Смерть
?.11.1941
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