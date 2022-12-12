Талакуев Николай Герасимович
Место рождения
Дата рождения14.02.1902
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1932
Сын: Талакуев Станислав Николаевич
Мать ребёнка: Талакуева Ангелина Александровна
Рождение ребёнка
19.04.1939
Дочь: Винокурова Маргарита Николаевна
Мать ребёнка: Талакуева Ангелина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.11.1941