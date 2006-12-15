Винокурова (Талакуева) Маргарита Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винокурова (Талакуева) Маргарита Николаевна

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Место рождения

Королёв, Королев, Московская область

Дата рождения

19.04.1939

Дата смерти

15.12.2006

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1939

Отец: Талакуев Николай Герасимович

Мать: Талакуева Ангелина Александровна

Королёв, Королев, Московская область
Рождение ребёнка
17.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кобяй, Кобяйский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
05.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кобяй, Кобяйский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
18.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кобяй, Кобяйский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
15.12.2006
Сангар, Кобяйский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
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