Винокурова (Талакуева) Маргарита Николаевна
Место рождения
Дата рождения19.04.1939
Дата смерти15.12.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1939
Рождение ребёнка
17.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
15.12.2006
Сангар, Кобяйский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)