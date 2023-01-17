Знаменский Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Знаменский Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1914

Дата смерти

?.11.1942

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1914

Отец: Знаменский Александр Иосифович

Мать: Знаменская Вера Павловна

Рождение ребёнка
07.04.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Знаменская Валентина Александровна

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
30.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Знаменская Валентина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Знаменская Валентина Александровна

Смерть
?.11.1942
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