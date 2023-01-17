Знаменский Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1914
Дата смерти?.11.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1914
Рождение ребёнка
07.04.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Знаменская Валентина Александровна
Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
30.03.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Знаменская Валентина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.11.1942