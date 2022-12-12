Знаменская (Мудрецова) Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти?.02.1946
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
07.04.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Знаменский Николай Александрович
Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
30.03.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Знаменский Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.02.1946