Знаменская (Мудрецова) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Знаменская (Мудрецова) Валентина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

?.02.1946

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

Муж

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ПВ
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Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Мудрецов Александр Васильевич

Мать: Мудрецова Маргарита Николаевна

Рождение ребёнка
07.04.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Знаменский Николай Александрович

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
30.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Знаменский Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Знаменский Николай Александрович

Смерть
?.02.1946
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