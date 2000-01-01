Мудрецова (Тимофеева) Маргарита Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мудрецова (Тимофеева) Маргарита Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Мудрецов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Мудрецов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Знаменская Валентина Александровна

Отец ребёнка: Мудрецов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
04.12.1918

Сын: Мудрецов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Мудрецов Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мудрецов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мудрецов Александр Александрович

Отец ребёнка: Мудрецов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мудрецов Борис Александрович

Отец ребёнка: Мудрецов Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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