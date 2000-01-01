Мудрецова (Тимофеева) Маргарита Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Мудрецов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Мудрецов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Знаменская Валентина Александровна
Отец ребёнка: Мудрецов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
04.12.1918
Сын: Мудрецов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Мудрецов Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мудрецов Александр Александрович
Отец ребёнка: Мудрецов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мудрецов Борис Александрович
Отец ребёнка: Мудрецов Александр Васильевич
Смерть
Неизвестно