Лебедева (Знаменская) Елена Александровна
Место рождения
Дата рождения27.04.1911
Дата смерти26.09.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1911
Рождение ребёнка
22.04.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лебедев Александр Федорович
Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
сотрудница госбанка
Смерть
26.09.1998