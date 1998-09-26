Лебедева (Знаменская) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Знаменская) Елена Александровна

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Место рождения

Василий Великий, Золотиловская волость, Нерехтский уезд

Дата рождения

27.04.1911

Дата смерти

26.09.1998

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1911

Отец: Знаменский Александр Иосифович

Мать: Знаменская Вера Павловна

Василий Великий, Золотиловская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
22.04.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев Александр Федорович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мудрецов Михаил Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Александр Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
сотрудница госбанка
Смерть
26.09.1998
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