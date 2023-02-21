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Лебедев Александр Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1903

Дата смерти

27.06.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лебедева Елена Александровна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Елена Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Смерть
27.06.1942
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