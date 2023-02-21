Лебедев Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1903
Дата смерти27.06.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лебедева Елена Александровна
Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Смерть
27.06.1942