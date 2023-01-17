Дудкина (Знаменская) Антонина Александровна
Место рождения
Дата рождения10.02.1908
Дата смертиПосле 1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1908
Рождение ребёнка
10.12.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дудкин Федор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коркунова Вера Федоровна
Отец ребёнка: Дудкин Федор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1986