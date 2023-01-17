Дудкина (Знаменская) Антонина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудкина (Знаменская) Антонина Александровна

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Место рождения

Василий Великий, Золотиловская волость, Нерехтский уезд

Дата рождения

10.02.1908

Дата смерти

После 1986

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1908

Отец: Знаменский Александр Иосифович

Мать: Знаменская Вера Павловна

Василий Великий, Золотиловская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
10.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дудкин Федор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коркунова Вера Федоровна

Отец ребёнка: Дудкин Федор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудкин Федор Александрович

Смерть
После 1986
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