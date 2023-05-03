Муратова (Дудкина) Надежда Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1934
Дата смерти03.05.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1934
Рождение ребёнка
10.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Муратов Борис Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.05.2023
Фрязино, Фрязино, Московская область
кладбище Новофрязино