Муратова (Дудкина) Надежда Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муратова (Дудкина) Надежда Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1934

Дата смерти

03.05.2023

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПВ
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Место
Комментарий
Рождение
26.09.1934

Отец: Дудкин Федор Александрович

Мать: Дудкина Антонина Александровна

Рождение ребёнка
10.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муратов Борис Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муратов Борис Дмитриевич

Смерть
03.05.2023
Фрязино, Фрязино, Московская область
кладбище Новофрязино
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