Высотский Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Василий Иванович
Мать: Надежда Стефановна
Образование
С 1840 по 1846
Костромское уездное духовное училище
Образование
С 1846 по 1852
Костромская духовная семинария
Посвящение в духовный сан
01.07.1852 ст.
Рукоположен во священника
Работа или профессия
С 01.07.1852 по 1875 ст.
Священник Николаевской церкви с. Космино (Кузьмино) Нерехтского уезда Костромской губернии
Место жительства
С 1852 по 1875
Рождение ребёнка
1855
Сын: Высотский Павел Михайлович
Мать ребёнка: Высотская Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Смирнова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Высотская Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Олимпиада Михайловна
Мать ребёнка: Высотская Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Высотская Анна Михайловна
Мать ребёнка: Высотская Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
12.10.1866
Сын: Высотский Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Высотская Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
02.05.1871
Сын: Высотский Иван Михайлович
Мать ребёнка: Высотская Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
23.12.1874
Сын: Высотский Василий Михайлович
Мать ребёнка: Высотская Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Высотская Анна Яковлевна
Смерть
1875
Причина смерти: умер на службе