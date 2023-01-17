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Высотский Михаил Васильевич

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Место рождения

Троица-Высоково, Ильинская волость, Костромской уезд

Дата рождения

1830

Дата смерти

1875

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Василий Иванович

Мать: Надежда Стефановна

Троица-Высоково, Ильинская волость, Костромской уезд
Образование
С 1840 по 1846
Кострома, город Кострома, Костромская область
Костромское уездное духовное училище
Образование
С 1846 по 1852
Кострома, город Кострома, Костромская область
Костромская духовная семинария
Посвящение в духовный сан
01.07.1852 ст.
Рукоположен во священника
Работа или профессия
С 01.07.1852 по 1875 ст.
Кузьмино, Оделевская волость, Нерехтский уезд
Священник Николаевской церкви с. Космино (Кузьмино) Нерехтского уезда Костромской губернии
Место жительства
С 1852 по 1875
Кузьмино, Оделевская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
1855

Сын: Высотский Павел Михайлович

Мать ребёнка: Высотская Анна Яковлевна

Кузьмино, Оделевская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Смирнова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Высотская Анна Яковлевна

Кузьмино, Оделевская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Олимпиада Михайловна

Мать ребёнка: Высотская Анна Яковлевна

Кузьмино, Оделевская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Высотская Анна Михайловна

Мать ребёнка: Высотская Анна Яковлевна

Кузьмино, Оделевская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
12.10.1866

Сын: Высотский Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Высотская Анна Яковлевна

Кузьмино, Оделевская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
02.05.1871

Сын: Высотский Иван Михайлович

Мать ребёнка: Высотская Анна Яковлевна

Кузьмино, Оделевская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
23.12.1874

Сын: Высотский Василий Михайлович

Мать ребёнка: Высотская Анна Яковлевна

Кузьмино, Оделевская волость, Нерехтский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Высотская Анна Яковлевна

Смерть
1875
Кузьмино, Оделевская волость, Нерехтский уезд
Причина смерти: умер на службе
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