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Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

После 1838

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Иван Гаврилович

Мать: Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Высотский Флегонт Васильевич

Мать ребёнка: Надежда Стефановна

Куликово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Высотский Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Надежда Стефановна

Троица-Высоково, Ильинская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1830

Сын: Высотский Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Надежда Стефановна

Троица-Высоково, Ильинская волость, Костромской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Стефановна

Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Место жительства
Неизвестно
Троица-Высоково, Ильинская волость, Костромской уезд
Смерть
После 1838
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