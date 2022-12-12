Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиПосле 1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Иван Гаврилович
Мать: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Высотский Флегонт Васильевич
Мать ребёнка: Надежда Стефановна
Куликово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1823
Сын: Высотский Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Надежда Стефановна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Высотский Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Надежда Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Стефановна
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1838