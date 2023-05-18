Иван Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Гаврилович

Место рождения

Куликово, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

После 1838

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Гавриил Яковлевич

Мать: не указана

Куликово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Парасковия Ивановна

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Куликово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Архангельский Николай Иванович

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Куликово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
диакон
Место жительства
Неизвестно
Куликово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1838
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