Иван Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиПосле 1838
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Гавриил Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Парасковия Ивановна
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Архангельский Николай Иванович
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
диакон
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1838