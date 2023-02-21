Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

До 1815

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Парасковия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Гаврилович

Куликово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Архангельский Николай Иванович

Отец ребёнка: Иван Гаврилович

Куликово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Гаврилович

Смерть
До 1815
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