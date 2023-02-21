Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиДо 1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Парасковия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Архангельский Николай Иванович
Отец ребёнка: Иван Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Гаврилович
Смерть
До 1815