Архангельский Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Иван Гаврилович
Мать: Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Архангельская) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Архангельская Матрона Васильевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Архангельская) Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Архангельская Матрона Васильевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Архангельская) Феодосия Николаевна
Мать ребёнка: Архангельская Матрона Васильевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Архангельская) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Архангельская Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Архангельский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Архангельская Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Архангельский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Архангельская Евдокия Григорьевна
Смерть
Неизвестно