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Архангельский Николай Иванович

Место рождения

Куликово, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Иван Гаврилович

Мать: Анна Алексеевна

Куликово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архангельская Евдокия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архангельская Матрона Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Место жительства
Неизвестно
Куликово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Архангельская) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Архангельская Матрона Васильевна

Куликово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Архангельская) Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Архангельская Матрона Васильевна

Куликово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Архангельская) Феодосия Николаевна

Мать ребёнка: Архангельская Матрона Васильевна

Куликово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Архангельская) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Архангельская Евдокия Григорьевна

Куликово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Архангельский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Архангельская Евдокия Григорьевна

Куликово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Архангельский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Архангельская Евдокия Григорьевна

Куликово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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