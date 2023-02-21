Архангельская Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиПосле 1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Архангельский Николай Иванович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Архангельский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Архангельский Николай Иванович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Архангельский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Архангельский Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1886