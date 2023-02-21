Архангельская Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архангельская Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

После 1886

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Архангельский Николай Иванович

Куликово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Архангельский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Архангельский Николай Иванович

Куликово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Архангельский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Архангельский Николай Иванович

Куликово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архангельский Николай Иванович

Смерть
После 1886
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