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Архангельский Александр Николаевич

Место рождения

Куликово, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Архангельский Николай Иванович

Мать: Архангельская Евдокия Григорьевна

Куликово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
30.06.1878

Дочь: Смирнова Серафима Александровна

Мать ребёнка: Архангельская Феоктиста Ивановна

Рождение ребёнка
22.07.1885

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Архангельская Феоктиста Ивановна

Рождение ребёнка
18.05.1889

Сын: Архангельский Алексей Александрович

Мать ребёнка: Архангельская Феоктиста Ивановна

Пушкино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
28.04.1893

Дочь: Юлия Александровна

Мать ребёнка: Архангельская Феоктиста Ивановна

Пушкино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архангельская Феоктиста Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
диакон
Место жительства
Неизвестно
Пушкино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно