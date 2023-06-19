Архангельский Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Рождение ребёнка
30.06.1878
Дочь: Смирнова Серафима Александровна
Мать ребёнка: Архангельская Феоктиста Ивановна
Рождение ребёнка
22.07.1885
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Архангельская Феоктиста Ивановна
Рождение ребёнка
18.05.1889
Сын: Архангельский Алексей Александрович
Мать ребёнка: Архангельская Феоктиста Ивановна
Рождение ребёнка
28.04.1893
Дочь: Юлия Александровна
Мать ребёнка: Архангельская Феоктиста Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
диакон
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно