Архангельская Феоктиста Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхангельская Феоктиста Ивановна

Архангельская Феоктиста Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

После 1918

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1878

Дочь: Смирнова Серафима Александровна

Отец ребёнка: Архангельский Александр Николаевич

Рождение ребёнка
22.07.1885

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Архангельский Александр Николаевич

Рождение ребёнка
18.05.1889

Сын: Архангельский Алексей Александрович

Отец ребёнка: Архангельский Александр Николаевич

Пушкино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
28.04.1893

Дочь: Юлия Александровна

Отец ребёнка: Архангельский Александр Николаевич

Пушкино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архангельский Александр Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Пушкино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1918
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close