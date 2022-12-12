Архангельская Феоктиста Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиПосле 1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1878
Дочь: Смирнова Серафима Александровна
Отец ребёнка: Архангельский Александр Николаевич
Рождение ребёнка
22.07.1885
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Архангельский Александр Николаевич
Рождение ребёнка
18.05.1889
Сын: Архангельский Алексей Александрович
Отец ребёнка: Архангельский Александр Николаевич
Рождение ребёнка
28.04.1893
Дочь: Юлия Александровна
Отец ребёнка: Архангельский Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1918