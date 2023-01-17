Смирнова (Архангельская) Серафима Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Архангельская) Серафима Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1878

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1878

Отец: Архангельский Александр Николаевич

Мать: Архангельская Феоктиста Ивановна

Рождение ребёнка
12.08.1896

Сын: Смирнов Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Смирнов Анатолий Флегонтович

Пушкино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
12.07.1898

Сын: Смирнов Павел Анатольевич

Отец ребёнка: Смирнов Анатолий Флегонтович

Пушкино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.03.1901

Сын: Смирнов Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Смирнов Анатолий Флегонтович

Рождение ребёнка
17.09.1910

Дочь: Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Смирнов Анатолий Флегонтович

Рождение ребёнка
24.08.1913

Сын: Смирнов Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Смирнов Анатолий Флегонтович

Рождение ребёнка
11.08.1915

Дочь: Наталия Анатольевна

Отец ребёнка: Смирнов Анатолий Флегонтович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Анатолий Флегонтович

Место жительства
Неизвестно
Ильинское, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1916
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