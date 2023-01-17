Смирнова (Архангельская) Серафима Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1878
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1878
Рождение ребёнка
12.08.1896
Сын: Смирнов Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Смирнов Анатолий Флегонтович
Рождение ребёнка
12.07.1898
Сын: Смирнов Павел Анатольевич
Отец ребёнка: Смирнов Анатолий Флегонтович
Рождение ребёнка
27.03.1901
Сын: Смирнов Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Смирнов Анатолий Флегонтович
Рождение ребёнка
17.09.1910
Дочь: Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Смирнов Анатолий Флегонтович
Рождение ребёнка
24.08.1913
Сын: Смирнов Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Смирнов Анатолий Флегонтович
Рождение ребёнка
11.08.1915
Дочь: Наталия Анатольевна
Отец ребёнка: Смирнов Анатолий Флегонтович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ильинское, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1916