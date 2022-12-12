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Смирнов Анатолий Флегонтович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

После 1937

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1896

Сын: Смирнов Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Смирнова Серафима Александровна

Пушкино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
12.07.1898

Сын: Смирнов Павел Анатольевич

Мать ребёнка: Смирнова Серафима Александровна

Пушкино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.03.1901

Сын: Смирнов Николай Анатольевич

Мать ребёнка: Смирнова Серафима Александровна

Рождение ребёнка
17.09.1910

Дочь: Надежда Анатольевна

Мать ребёнка: Смирнова Серафима Александровна

Рождение ребёнка
24.08.1913

Сын: Смирнов Анатолий Анатольевич

Мать ребёнка: Смирнова Серафима Александровна

Рождение ребёнка
11.08.1915

Дочь: Наталия Анатольевна

Мать ребёнка: Смирнова Серафима Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Серафима Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
священник, учитель
Место жительства
Неизвестно
Ильинское, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1937
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