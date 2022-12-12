Смирнов Анатолий Флегонтович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиПосле 1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1896
Сын: Смирнов Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Смирнова Серафима Александровна
Рождение ребёнка
12.07.1898
Сын: Смирнов Павел Анатольевич
Мать ребёнка: Смирнова Серафима Александровна
Рождение ребёнка
27.03.1901
Сын: Смирнов Николай Анатольевич
Мать ребёнка: Смирнова Серафима Александровна
Рождение ребёнка
17.09.1910
Дочь: Надежда Анатольевна
Мать ребёнка: Смирнова Серафима Александровна
Рождение ребёнка
24.08.1913
Сын: Смирнов Анатолий Анатольевич
Мать ребёнка: Смирнова Серафима Александровна
Рождение ребёнка
11.08.1915
Дочь: Наталия Анатольевна
Мать ребёнка: Смирнова Серафима Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник, учитель
Место жительства
Неизвестно
Ильинское, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1937