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Гавриил Яковлевич

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Место рождения

Чудца, Воскресенская волость, Галичский уезд

Дата рождения

1740

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Яков Гаврилович

Мать: не указана

Чудца, Воскресенская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Евдокия Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Татьяна Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Иван Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Куликово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Куликово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
После 1795
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