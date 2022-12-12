Гавриил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Яков Гаврилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Евдокия Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Татьяна Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Иван Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
После 1795