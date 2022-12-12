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Высотский Флегонт Васильевич

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Место рождения

Куликово, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

1869

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Василий Иванович

Мать: Надежда Стефановна

Куликово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Высотский Алексей Флегонтович

Мать ребёнка: Высотская Мария Андреевна

Борщино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Левитская Евстолия Флегонтовна

Мать ребёнка: Высотская Мария Андреевна

Борщино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Высотский Александр Флегонтович

Мать ребёнка: Высотская Мария Андреевна

Борщино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.01.1855

Сын: Высотский Василий Флегонтович

Мать ребёнка: Высотская Мария Андреевна

Борщино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Высотский Владимир Флегонтович

Мать ребёнка: Высотская Мария Андреевна

Борщино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Высотский Павел Флегонтович

Мать ребёнка: Высотская Мария Андреевна

Борщино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Высотская Мария Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Борщино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
1869
Борщино, Костромской муниципальный район, Костромская область
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