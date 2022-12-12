Высотский Флегонт Васильевич
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Василий Иванович
Мать: Надежда Стефановна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Высотский Алексей Флегонтович
Мать ребёнка: Высотская Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Левитская Евстолия Флегонтовна
Мать ребёнка: Высотская Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Высотский Александр Флегонтович
Мать ребёнка: Высотская Мария Андреевна
Рождение ребёнка
01.01.1855
Сын: Высотский Василий Флегонтович
Мать ребёнка: Высотская Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Высотский Владимир Флегонтович
Мать ребёнка: Высотская Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Высотский Павел Флегонтович
Мать ребёнка: Высотская Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1869