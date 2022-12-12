Надежда Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиПосле 1838
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Стефан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Высотский Флегонт Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Куликово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1823
Сын: Высотский Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Высотский Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1838