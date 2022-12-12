Надежда Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

После 1838

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Стефан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Высотский Флегонт Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Куликово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Высотский Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Троица-Высоково, Ильинская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1830

Сын: Высотский Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Троица-Высоково, Ильинская волость, Костромской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Троица-Высоково, Ильинская волость, Костромской уезд
Смерть
После 1838
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