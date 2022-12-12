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Высотский Евгений Васильевич

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Место рождения

Троица-Высоково, Ильинская волость, Костромской уезд

Дата рождения

1823

Дата смерти

10.06.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Василий Иванович

Мать: Надежда Стефановна

Троица-Высоково, Ильинская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1845

Сын: Высотский Михаил Евгеньевич

Мать ребёнка: Высотская Зиновья Павловна

Нагорное, Шевалдовская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Высотская Зиновья Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
диакон
Место жительства
Неизвестно
Нагорное, Шевалдовская волость, Кинешемский уезд
Смерть
10.06.1848
Нагорное, Шевалдовская волость, Кинешемский уезд
Причина смерти: от холеры
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