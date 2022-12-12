Высотский Евгений Васильевич
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти10.06.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Василий Иванович
Мать: Надежда Стефановна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Высотский Михаил Евгеньевич
Мать ребёнка: Высотская Зиновья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
диакон
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.06.1848
Причина смерти: от холеры