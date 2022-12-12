Высотский Михаил Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти22.11.1926
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Рождение ребёнка
26.01.1869
Дочь: Высотская Анна Михайловна
Мать ребёнка: Высотская Текуса Власьевна
Рождение ребёнка
12.02.1870
Сын: Высотский Павел Михайлович
Мать ребёнка: Высотская Текуса Власьевна
Рождение ребёнка
27.04.1872
Дочь: Чистякова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Высотская Текуса Власьевна
Рождение ребёнка
04.10.1874
Сын: Высотский Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Высотская Текуса Власьевна
Рождение ребёнка
05.04.1881
Дочь: Ильинская Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Высотская Текуса Власьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.11.1926