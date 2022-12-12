Высотский Михаил Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВысотский Михаил Евгеньевич

Высотский Михаил Евгеньевич

avatar

Место рождения

Нагорное, Шевалдовская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

1845

Дата смерти

22.11.1926

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Высотский Евгений Васильевич

Мать: Высотская Зиновья Павловна

Нагорное, Шевалдовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1869

Дочь: Высотская Анна Михайловна

Мать ребёнка: Высотская Текуса Власьевна

Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
12.02.1870

Сын: Высотский Павел Михайлович

Мать ребёнка: Высотская Текуса Власьевна

Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.04.1872

Дочь: Чистякова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Высотская Текуса Власьевна

Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
04.10.1874

Сын: Высотский Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Высотская Текуса Власьевна

Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
05.04.1881

Дочь: Ильинская Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Высотская Текуса Власьевна

Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Высотская Текуса Власьевна

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Борисоглебское, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
22.11.1926
Борисоглебское, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close