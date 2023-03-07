Ильинская (Высотская) Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильинская (Высотская) Елизавета Михайловна

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Место рождения

Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

05.04.1881

Дата смерти

После 1934

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1881

Отец: Высотский Михаил Евгеньевич

Мать: Высотская Текуса Власьевна

Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.01.1902

Сын: Ильинский Иоанн Александрович

Отец ребёнка: Ильинский Александр Иванович

Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
24.01.1906

Сын: Ильинский Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Ильинский Александр Иванович

Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
29.07.1908

Дочь: Гудожникова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Ильинский Александр Иванович

Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильинский Александр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Иванниково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1934
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