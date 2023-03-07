Ильинская (Высотская) Елизавета Михайловна
Место рождения
Дата рождения05.04.1881
Дата смертиПосле 1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1881
Рождение ребёнка
09.01.1902
Сын: Ильинский Иоанн Александрович
Отец ребёнка: Ильинский Александр Иванович
Рождение ребёнка
24.01.1906
Сын: Ильинский Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Ильинский Александр Иванович
Рождение ребёнка
29.07.1908
Дочь: Гудожникова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Ильинский Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Иванниково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1934