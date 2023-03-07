Гудожникова (Ильинская) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудожникова (Ильинская) Екатерина Александровна

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Место рождения

Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

29.07.1908

Дата смерти

После 1934

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1908

Отец: Ильинский Александр Иванович

Мать: Ильинская Елизавета Михайловна

Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гудожников Владимир Александрович

Отец ребёнка: Гудожников Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шуметова Валентина Александровна

Отец ребёнка: Гудожников Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьменко Тамара Александровна

Отец ребёнка: Гудожников Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гудожников Александр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Красные Баки, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
После 1934
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