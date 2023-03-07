Гудожникова (Ильинская) Екатерина Александровна
Место рождения
Дата рождения29.07.1908
Дата смертиПосле 1934
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гудожников Владимир Александрович
Отец ребёнка: Гудожников Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шуметова Валентина Александровна
Отец ребёнка: Гудожников Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьменко Тамара Александровна
Отец ребёнка: Гудожников Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Красные Баки, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
После 1934