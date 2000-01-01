рабочий посёлок Красные Баки, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Красные Баки

Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Нижегородской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 1. Костромская и Тверская губернии. Стр. 48, 49. Издание доступно онлайн на сайте Президе Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Варнавинской уезд
2512Баки, с.при р. Ветлуге и рч. Баковке.38станов. кварт.174447599Церковь православная. Баковское волостное правление. Училище. Почтовая станция. Пристань лесная. Еженедельные базары. Ярмарок 2.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Костромская губерния, Варнавинский уезд
С. Баки и Ильинское с дер.23Елиз. Еспер. Трубецкая302111070

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Ваковская волость
958. Баки, село бывшее владельческое, при реке Ветлуге и речке Баковке, дворов 246, жителей 1061, становая квартира, волостное правление (уездный город в 38 верстах), 2 ц Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Баковская волость
село Баки40214113271535600459951199940

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Варнавинский уезд, Баковская волость
Баки-Никольское с., б., 2 ш., пс., зс., пр., я.р. Ветлугапч. д. Вр.-Семов.38320157158475213368 кузн.Лесн., плотн., строительн.

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Красно-Баковский уезд, Баковская волость
Красные Баки село322Кр.-Баковск. 2005Кр.-Баки125

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Краснобаковский район
9338Красные Бакираб.посёлок57°07'45°09'O-38-103

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Краснобаковский муниципальный район, Городское поселение рабочий поселок Красные Баки
22635151051рп Красные Бакирабочий поселок

Мы используем куки для улучшения работы сайта.