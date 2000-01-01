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Гудожников Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гудожникова Елизавета Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гудожникова Елизавета Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гудожников Владимир Александрович

Мать ребёнка: Гудожникова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шуметова Валентина Александровна

Мать ребёнка: Гудожникова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьменко Тамара Александровна

Мать ребёнка: Гудожникова Екатерина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гудожникова Екатерина Александровна

Смерть
1988
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