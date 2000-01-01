Гудожников Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гудожникова Елизавета Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гудожников Владимир Александрович
Мать ребёнка: Гудожникова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шуметова Валентина Александровна
Мать ребёнка: Гудожникова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьменко Тамара Александровна
Мать ребёнка: Гудожникова Екатерина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1988